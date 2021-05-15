Директор казанского колледжа рассказала о разговорах с отцом напавшего на гимназию

Ильназа Галявиева, напавшего на школу во вторник, отчислили в апреле из колледжа при ТИСБИ из-за неявки на сессию, несмотря на хорошие оценки. Проблемы преподаватели перед отчислением обсуждали с его отцом, заявила директор учебного заведения Вероника Шамсутдинова.



По ее словам, молодой человек был прилежным, тихим, конфликтных ситуаций у него ни с кем не было. Оценки были хорошими.

В декабре 2020-го студенты ушли на практику, которая должна была продлиться до середины апреля. Занятий в это время не было, но Галявиев должен был явиться на промежуточные экзамены и на защиту практики.

— В первый день, когда он не явился на промежуточный экзамен 13 апреля, куратор позвонил ему и его отцу. Это выпускная группа, они уже подходят к преддипломной практике, к написанию выпускной квалификационной работы, и им нужно являться, мы в этом заинтересованы. Тем более что мальчик неплохо учился. Отец пообещал разобраться (он не знал, что тот не явился на экзамен) и дать обратную связь. Но этого не произошло, — сказала Шамсутдинова.

Фото: realnoevremya.ru

На экзамены, которые проходили 15 и 17 апреля, юноша не явился. Ему позвонила руководитель практики со стороны учебного заведения. Галявиев сообщил, что заболел, и позже пообещал предоставить справки. В колледже подождали до 23 апреля, а потом позвонили отцу. Мужчина сказал, что не в курсе дела, но пообещал выяснить и все сообщить.

«В день трагедии куратор позвонила его папе. Она хотела выяснить, какое решение они приняли: он уже в приказ попал, но если бы отец принес справки, то можно было как-то это исправить, всякое бывает. До этого дозвониться в течение четырех дней мы не могли. Отец сообщил, что его сын совершил преступление и его вызвали в правоохранительные органы», — передает слова директора РБК.



Шамсутдинова считает, что семья Галявиева могла знать о его психологических проблемах. Она допустила, что наверняка были какие-то тревожные сигналы, которые родителям были больше заметны, чем преподавателям.

Ректор ТИСБИ Нэлла Прусс вчера сообщила, что Галявиев учился на 4 и 5, был волонтером. Странные изменения, по ее словам, произошли с юношей за последние полгода.

