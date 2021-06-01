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Экс-тренер «Уфы» Вадим Евсеев возглавил ярославский «Шинник»

16:44, 01.06.2021
Экс-тренер «Уфы» Вадим Евсеев возглавил ярославский «Шинник»
Фото: vk.com/ufafc

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев возглавил «Шинник», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

На этом посту он заменит Юрия Газзаева, у которого закончился контракт с командой. По итогам прошедшего сезона «Шинник» занял последнее место в ФНЛ и выбыл в ПФЛ.

Евсеев после увольнения из «Уфы» осенью прошлого года оставался без работы.

Ранее экс-тренер уфимцев составил свою символическую сборную РПЛ, назвав лучшим вратарем сезона голкипера «Рубина» Юрия Дюпина.

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