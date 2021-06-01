Экс-тренер «Уфы» Вадим Евсеев возглавил ярославский «Шинник»

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев возглавил «Шинник», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

На этом посту он заменит Юрия Газзаева, у которого закончился контракт с командой. По итогам прошедшего сезона «Шинник» занял последнее место в ФНЛ и выбыл в ПФЛ.

Евсеев после увольнения из «Уфы» осенью прошлого года оставался без работы.

Ранее экс-тренер уфимцев составил свою символическую сборную РПЛ, назвав лучшим вратарем сезона голкипера «Рубина» Юрия Дюпина.