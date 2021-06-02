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Депутат Госдумы призвал запретить в России продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars

04:28, 02.06.2021 2
Депутат Госдумы призвал запретить в России продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars
Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что в России необходимо запретить продукцию и ограничить рекламу компаний Nestle, Coca-Cola и Mars. Об этом он заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Сейчас в России утрачена культура питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами. По мнению депутата, в основном дети предпочитают «мусорную еду» в виде шоколадных батончиков и картофеля фри.

Фото: wikipedia.org

— Здесь нужно и ограничение рекламы, и запрещение определенных видов продуктов, хотя они и разрешены в обороте. Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти, — считает Онищенко.

В России следует пропагандировать культуру здорового питания.

В апреле детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила проводить в российских школах регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни». В ходе таких уроков специалист будет отвечать на вопросы школьников, рассказывать о вреде определенных продуктов и помогать составлять план питания. По желанию родителей или ребенка врач-диетолог сможет провести индивидуальные осмотр и организовать наблюдение за динамикой веса подростка.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 июн
    Когда онищенко возглавлял роспотребнадзор таких предложений не высказывал
    А сейчас перед выборами и при зарплате более 300 тыс рублей резко прозрел и начал думать о народе
    Если уж запрещать кока колу, то тогда надо восстанавливвть производство тархуна, байкала, буратино, дюшес, лимонад
    Но не с применением ароматизаторов (как сейчас), а с использованием реальных и натуральных ингридиентов
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  • Анонимно 02 июн
    А может сначала разберёмся со своими колбасами без мяса, сыром без молока и т.д. и т.п ? В зеркало пусть посмотрит. При ком это всё стали продавать? А качественное очень дорого стоит.
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