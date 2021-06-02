Депутат Госдумы призвал запретить в России продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что в России необходимо запретить продукцию и ограничить рекламу компаний Nestle, Coca-Cola и Mars. Об этом он заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Сейчас в России утрачена культура питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами. По мнению депутата, в основном дети предпочитают «мусорную еду» в виде шоколадных батончиков и картофеля фри.

Фото: wikipedia.org

— Здесь нужно и ограничение рекламы, и запрещение определенных видов продуктов, хотя они и разрешены в обороте. Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти, — считает Онищенко.

В России следует пропагандировать культуру здорового питания.

В апреле детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила проводить в российских школах регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни». В ходе таких уроков специалист будет отвечать на вопросы школьников, рассказывать о вреде определенных продуктов и помогать составлять план питания. По желанию родителей или ребенка врач-диетолог сможет провести индивидуальные осмотр и организовать наблюдение за динамикой веса подростка.



Татьяна Леухина