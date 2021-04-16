Детский омбудсмен Татарстана предложила проводить в школах лекции диетологов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила проводить в российских школах регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни». Об этом пишет RT.

Ввести уроки с диетологами предлагается в связи с ухудшением здоровья детей, увеличением количества заболеваний, связанных с избыточной массой тела, и для повышения культуры питания и пищевого поведения несовершеннолетних. Такие лекции помогут в решении задач по профилактике детского ожирения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лекции предлагается проводить не реже одного раза в 3 месяца. В ходе них врач-диетолог будет отвечать на вопросы школьников, рассказывать о вреде определенных продуктов и помогать составлять план питания. По желанию родителей или ребенка специалист сможет провести индивидуальные осмотр и организовать наблюдение за динамикой веса подростка.

К реализации такого курса Волынец предлагает подключить спортсменов, фитнес-тренеров, ведущих здоровый образ жизни лидеров общественного мнения.

Ранее Волынец предложила обязать производителей фастфуда указывать подробный состав своей продукции и маркировать ее картинками о вреде для здоровья.



Татьяна Леухина