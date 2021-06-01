СМИ: у экс-депутата Госдумы пропали $182 млн — его обвиняли в клевете на руководство МВД РТ

Со счета экс-депутата Госдумы Сергея Шашурина в Сбербанке пропали $182 миллиона. Об этом рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что он открыл валютный счет в прошлом году в отделении на Волгоградском проспекте. Теперь Шашурину сообщили, что такого счета не существует. Полицейские начали проверку.

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Шашурина приговаривали к году и восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана в 2005 году — этот приговор отменил Верховный суд. В том же году в августе его приговорили к семи годам колонии общего режима за мошенничество, но Верховный суд Татарстана снизил этот срок до 4 лет.

В прошлом году «Реальному времени» стало известно, что сын некогда влиятельного татарстанского бизнесмена и политика времен 90-х Сергея Шашурина Антон избавляется от недвижимости в центре Казани. На продажу было выставлено помещение на Баумана, 70а с ночным клубом Heart Club. В последние годы здесь базировались в основном молодежные заведения общепита. Площади с лояльным арендатором, исправно выплачивающим по 350 тысяч в месяц, брокеры сочли более чем привлекательными. Хотя и посоветовали потенциальным инвесторам «смотреть глубже», когда собственники избавляются от таких доходных объектов.

Алексей Нечаев