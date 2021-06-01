Суд приговорил казанца к 7,5 года лишения свободы за пистолет и наркотики

Фото: Максим Платонов

В Казани осудили 28-летнего мужчину — он был задержан с пистолетом и наркотиками, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани поддержала государственное обвинение. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в значительном размере), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

фото: pixabay.com

Мужчину задержали сотрудники полиции на улице Чистопольской в Казани 9 июня 2020 года. В ходе личного досмотра у него нашли кокаин общей массой 4,33 грамма, который он хранил для дальнейшего сбыта. В его автомобиле BMW был обнаружен пистолет, который относят к категории самодельного короткоствольного гладкоствольного огнестрельного оружия.

Суд назначил наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

В конце апреля МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя и участников международной преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом наркотиков на территории 43 регионов России и одного из государств ближнего зарубежья. По версии следователей, преступное сообщество было создано в начале 2016 года и проработало до апреля 2019-го.



Алексей Нечаев