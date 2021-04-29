В Татарстане, Марий Эл, Чувашии и других регионах изъяли более тонны наркотиков

МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя и участников международной преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом наркотиков на территории 43 регионов России и одного из государств ближнего зарубежья. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела проводили сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Московской и Нижегородской областей.

По версии следователей, преступное сообщество было создано в начале 2016 года и проработало до апреля 2019-го. Обвиняемые поставляли особо крупные партии наркотиков и психотропных веществ из стран СНГ, Европы и Африки. Их сообщники производили синтетические наркотики в двух подпольных лабораториях в Московской области. Наркотики сбывали через интернет-магазины.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в состав руководящего звена входили кураторы, администраторы, операторы. Они контролировали работу структурных подразделений: финансово-аналитического отдела, службы безопасности, отделов, занимавшихся информационно-программным обеспечением, перевозкой, хранением, оптовым сбытом и доставкой наркотиков конечным потребителям.

«Часть активных участников исполняли роли международных, межрегиональных и региональных курьеров и доставляли крупные партии наркотических средств и психотропных веществ на склады в различные регионы России. В целях сокрытия противоправной деятельности курьеры использовали поддельные документы, в том числе удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Передвигались они на автомобилях со специально оборудованными тайниками», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В октябре 2018 года в Солнечногорском районе Московской области правоохранительные органы ликвидировали две лаборатории. Было изъято больше 20 кг наркотиков и психотропных веществ, а также не менее тонны химических жидкостей и прекурсоров. Этого бы хватило на производство не меньше 30 кг синтетических наркотиков.

Всего на территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, а также города Москвы, Московской и Нижегородской областей из незаконного оборота изъято более 1 000 кг наркотиков и психотропных веществ. Задержан руководитель и 16 активных участников группировки, у которых были поддельные документы сотрудников правоохранительных органов. Все фигуранты дела находятся под стражей.

Ранее руководителя наркологической клиники Казани задержали за контрабанду запрещенных средств.

Ольга Плешкова