Летнее трансферное окно в РПЛ продлится до 7 сентября

Бюро исполкома российского футбольного союза утвердило сроки трансферных периодов на спортивный сезон 2021/2022, сообщается на официальном сайте РФС.

Летнее трансферное окно для российских команд будет открыто с 28 июня и продлится до 7 сентября. Зимой регистрационный период начнется 26 января 2022 года и закроется 22 февраля.

Также на заседании бюро исполкома был утвержден проект проведения Всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд «Золотой колос» в 2021 году.

Напомним, ранее стало известно, что «Краснодар» предложил «Рубину» 6 млн евро за футболиста Дениса Макарова.