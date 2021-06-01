В Казани после капремонта открылся загородный лагерь «Восток»

В Казани после проведенного капремонта открылся загородный лагерь «Восток». Об этом сообщается на сайте исполкома.

Лагерь полностью реконструировали, построили 7 современных корпусов, на фасаде каждого из которых изображены портреты выдающихся космонавтов.

Пропускная способность лагеря увеличилась до 200 человек за смену. В этом году лагерь примет 4 смены. Первая стартовала уже сегодня.

Всего программы реновации лагерей «Лето — детям» полностью обновят инфраструктуру 94 муниципальных лагерей на общую сумму 7 млрд рублей. Реновация проведена в 23 лагерях, 1 лагерь построен полностью с «нуля».



В Татарстане до 2023 года выделят 4,9 млрд рублей на ремонт 71 детского лагеря. В 2019—2020 годах в республике отремонтировали 23 детских лагеря. В следующем году начнется ремонт в детском оздоровительном лагере имени Мусы Джалиля. Здесь планируется улучшить спортивную инфраструктуру. Вторым объектом, в котором пройдет масштабная реновация в следующем году, станет детский оздоровительный лагерь «Мечта».



Ольга Плешкова