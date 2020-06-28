В Татарстане откроются «космический» лагерь «Восток» и олимпийская «Мечта»

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов провел выездные совещания в детском оздоровительном лагере «Восток» (поселок Залесный), Зеленодольском ДОЛ им. М. Джалиля и «Мечте».

В частности, Фаттахов ознакомился с ходом работ по реконструкции детского лагеря «Восток», названного в честь космического корабля, на котором Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

В лагере обновится уличное освещение, будет организована площадка для спортивных мероприятий, отремонтирован актовый зал и построена уличная сцена, каждый корпус будет обновлен и оформлен в космической тематике. На территории «Востока» построят площадку для воркаута и спортивных игр.

В следующем году в детском оздоровительном лагере имени Мусы Джалиля начнется ремонт. Здесь планируется улучшить спортивную инфраструктуру.

Вторым объектом, в котором пройдет масштабная реновация в следующем году, станет детский оздоровительный лагерь «Мечта». Поскольку лагерь уже несколько лет занимается подготовкой детей к выполнению норм ГТО, его планируется оформить в тематике Олимпийских игр. Также у клуба в лагере появится и терраса, где на открытом воздухе можно будет проводить культурно-массовые мероприятия. В отремонтированном лагере планируется проводить профильные спортивные смены, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В Татарстане до 2023 года выделят 4,9 млрд рублей на ремонт 71 детского лагеря. В 2019—2020 годах в республике отремонтировали 23 детских лагеря.

