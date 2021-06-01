Госдума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном газопроводе до участка

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном подведении газа до границ участка. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил совместно с регионами разработать план газификации поселков, отметив, что за подвод газа платить люди не должны.

6 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов. По планам правительства, к 2030 году газификация российских регионов достигнет показателя 82,9%.



Ольга Плешкова