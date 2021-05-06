Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов. Об этом сообщается на сайте Кабмина.



По планам правительства, к 2030 году газификация российских регионов достигнет показателя 82,9%. Граждане должны будут получить возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.

До 1 июля в правительство должен быть предоставлен график догазификации населенных пунктов на 2021 и 2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года должны быть подготовлены до конца второго квартала.

Всего в дорожную карту вошли 54 мероприятия. Большую часть пообещали реализовать в 2021—2022 годах.

Напомним, что президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил совместно с регионами разработать план газификации поселков, отметив, что за подвод газа платить люди не должны



Ольга Плешкова