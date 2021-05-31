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Кубок Америки по футболу в 2021 году может не состояться из-за коронавируса

16:19, 31.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Кубок Америки по футболу в 2021 году может не состояться из-за коронавируса
Фото: conmebol.com

Аргентина лишилась права проведения Кубка Америки по футболу — 2021 из-за роста числа заболевших коронавирусом в стране. Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ).

Изначально турнир должен был пройти на территории Колумбии и Аргентины. Неделю назад колумбийцы лишились права проведения Кубка Америки из-за нестабильной политической ситуации в стране.

За 13 дней до начала первых матчей права на турнир отобрали и у Аргентины. Страна находится на пятом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. 21 мая в Аргентине был введен карантин с отменой всех спортивных и массовых мероприятий. Несмотря на ограничения, рост числа заболевших не останавливается.

После переноса турнира из Аргентины существует вероятность, что Кубок Америки в 2021 году не состоится. Также есть вариант совместного проведения турнира в Чили и Парагвае либо переноса матчей в США.

СпортФутбол
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