Кубок Америки по футболу в 2021 году может не состояться из-за коронавируса

Аргентина лишилась права проведения Кубка Америки по футболу — 2021 из-за роста числа заболевших коронавирусом в стране. Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ).

Изначально турнир должен был пройти на территории Колумбии и Аргентины. Неделю назад колумбийцы лишились права проведения Кубка Америки из-за нестабильной политической ситуации в стране.

A CONMEBOL informa que, em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A CONMEBOL analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido. — CONMEBOL (@CONMEBOLBR) May 31, 2021

За 13 дней до начала первых матчей права на турнир отобрали и у Аргентины. Страна находится на пятом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. 21 мая в Аргентине был введен карантин с отменой всех спортивных и массовых мероприятий. Несмотря на ограничения, рост числа заболевших не останавливается.

После переноса турнира из Аргентины существует вероятность, что Кубок Америки в 2021 году не состоится. Также есть вариант совместного проведения турнира в Чили и Парагвае либо переноса матчей в США.