С 10 июня Россия возобновит полеты в восемь стран

С 10 июня Россия возобновит взаимные перелеты с восемью государствами. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Регулярные перелеты возобновятся в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург , Маврикий, Марокко, Хорватию . Также запустят чартерный рейс в Албанию по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.

Уже с завтрашнего дня возобновятся рейсы в Великобританию по маршруту Москва — Лондон (три рейса в неделю).

Также решено увеличить число перелетов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию.

Ограничения на полеты в Турцию и Танзанию будут действовать до 21 июня.



Вчера СМИ сообщали, что ограничение авиасообщения с Турцией может продлиться до 15 или 30 июня.



Ольга Плешкова