Новости общества

06:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С 10 июня Россия возобновит полеты в восемь стран

06:49, 01.06.2021
С 10 июня Россия возобновит полеты в восемь стран
Фото: realnoevremya.ru

С 10 июня Россия возобновит взаимные перелеты с восемью государствами. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Регулярные перелеты возобновятся в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург , Маврикий, Марокко, Хорватию . Также запустят чартерный рейс в Албанию по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.

Уже с завтрашнего дня возобновятся рейсы в Великобританию по маршруту Москва — Лондон (три рейса в неделю).

Также решено увеличить число перелетов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию.

Ограничения на полеты в Турцию и Танзанию будут действовать до 21 июня.

Вчера СМИ сообщали, что ограничение авиасообщения с Турцией может продлиться до 15 или 30 июня.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем