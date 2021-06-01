Госдолг России достиг почти 20 трлн рублей

Государственный долг России в первый квартал 2021 года вырос на 741,3 млрд рублей и достиг 19,7 трлн рублей, что составляет 17% ВВП, сказано в докладе Счетной палаты.



Внутренний долг увеличился на 683 млрд рублей, или на 4,6%, до 15,434 тлрн рублей. В общем объеме доля российского госдолга выросла с 77,9% до 78,4%.

По состоянию на 1 апреля внешний долг составил $56,1 млрд, снизившись на 1,1% по сравнению с показателем на 1 января. Однако если брать рублевый эквивалент, внешний долг показал увеличение на 58,3 млрд рублей (1,4%) и составил 4,247 трлн рублей.

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Показатель долговой нагрузки российских регионов на 1 апреля 2021 года составил 26%, что существенно ниже максимальных значений после кризиса 2014 года (36,5%).

Маргарита Головатенко