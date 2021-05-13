Силуанов: долговая нагрузка регионов России ниже кризисных значений 2014 года

Показатель долговой нагрузки российских регионов на 1 апреля 2021 года составил 26%, что существенно ниже максимальных значений после кризиса 2014 года (36,5%), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Улучшению ситуации поспособствовала ответственная долговая политика субъектов РФ, которую они проводили совместно с федеральным центром. Она служит важным элементом в обеспечении стабильности бюджетов и исполнении социально значимых расходных обязательств, рассказал Силуанов «Российской газете».

Глава Минфина обратил внимание, что уровень государственного долга, зарегистрированный на 1 апреля, связан, в частности, с минимальными долговыми обязательствами Москвы, без учета которой этот показатель регионов России составляет 35,8%.

Напомним, по данным Минфина России, суммарный объем государственного долга всех субъектов страны по итогам прошлого года вырос на 18,1% и на 1 января 2021 года составил 2,496 триллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале аналитики подсчитали, что госдолг Татарстана за 2020 год вырос на 4,8%. При этом отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета РТ увеличилось на 10 процентных пунктов, до 47,5%.



Объем госдолга Татарстана на 1 января 2021 года составлял 98,17 млрд рублей. В рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки республика занимает 44-е место.

Татьяна Демина