В Татарстане мать, которая чуть не заморозила детей в сарае, получила 2 года и 2 месяца колонии — видео

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В Алексеевском районе Татарстана сегодня вынесли приговор 23-летней Валентине Фадеевой, которая оставила своих маленьких детей в сарае в тридцатиградусный мороз. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Прокурор запрашивал для нее 12,5 года колонии общего режима. Фадеева вину признала, но уверяла, что не собиралась убивать детей. Суд приговорил женщину к 2 годам и к 2 месяцам лишения свободы. С учетом времени, проведенного под стражей, она пробудет в колонии чуть больше года.

Родительских прав женщину лишили, но она собирается обжаловать это в суде. Сейчас дети находятся в приюте в Казани. Бабушку ребят в свое время также лишили родительских прав.

Трагедия произошла в январе этого года. Женщина выпивала с сожителем матери. Затем она взяла детей 1,5 и 4 лет и ушла с ними в неотапливаемый сарай. Затем старшего ребенка она отвела домой, а младший остался в сарае. Оба ребенка получили обморожения. Мальчика в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в Казань.

ТНВ показывало, как проходил следственный эксперимент по этому делу.