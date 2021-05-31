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Самошников занимался по индивидуальной программе на тренировке сборной России

20:14, 31.05.2021
Самошников занимался по индивидуальной программе на тренировке сборной России
Фото: rfs.ru

Защитник «Рубина» Илья Самошников занимался по индивидуальной программе на тренировке сборной России по футболу, сообщает пресс-служба национальной команды.

Также отдельно от основной группы занимались Марио Фернандес и Денис Черышев.

Сегодня сборная России вылетела в польский Вроцлав, где завтра, 1 июня, проведет контрольный матч против команды Польши.

Прямая трансляция встречи будет показана на телеканале «Рен ТВ». Начало игры в 21.45 по московскому времени.

СпортФутбол
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