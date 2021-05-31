Банк России утвердил минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей

С 10 июня лимит на переводы в Системе быстрых платежей не должен быть меньше 150 тыс. рублей в сутки, сообщил Банк России.

«С 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного НСПК. Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП», — также говорится в сообщении.

В апреле в Центральном банке сообщили, к середине 2022 года планируется запустить трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Первой страной, куда россияне смогут отправлять деньги, может стать Белоруссия.

Алексей Нечаев