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«Ак Барс» сообщил об изменениях в тренерском штабе команды

17:38, 31.05.2021
«Ак Барс» сообщил об изменениях в тренерском штабе команды
Фото: vk.com/hc_bars_kazan

«Ак Барс» объявил об изменениях в тренерском составе команды.

В казанский клуб вернулся тренер по работе с защитниками Павел Зубов. Ранее об уходе специалиста было сообщено одновременно со сменой генменеджера.

Кроме этого, сменился тренер вратарей. Отныне с голкиперами казанской команды будет заниматься Александр Агопеев, ранее работавший в «Барсе». Он заменит Сергея Абрамова, перешедшего на работу старшим тренером по развитию вратарей всей системы «Ак Барса», включая Академию клуба.

Продолжат помогать Дмитрию Квартальнову его помощники Игорь Горбенко и Евгений Перов, а также специалист по работе с вратарями Яакко Валкама и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.

Напомним, ранее новым генеральным менеджером «Ак Барса» стал Марат Валиуллин. Подробнее о назначении читайте в материале «Реального времени».

Фото: vk.com/hcakbars
СпортХоккейОбщество
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