В Казани сотрудника ЧОП наградили за спасение ребенка на эскалаторе в ТЦ Осиново

В Казани сегодня наградили сотрудника ЧОП «Застава» Ильнура Садретдинова за спасение ребенка на эскалаторе в торговом центре Осиново. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

Ему вручили грамоту ЧОП «Застава» и администрация ТЦ «Радужный».

Фото: realnoevremya.ru

Инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина, встав на эскалатор с маленьким ребенком на руках, попытался вернуться к оставшейся на этаже старшей дочери и начал идти против движения эскалатора. Но он потерял равновесие и начал падать. Подоспевший охранник успел взять ребенка на руки и спас девочку.

Осенью прошлого года в Нижнекамске подросток сорвался с эскалатора торгового центра на четвертом этаже. 13-летнего мальчика экстренно госпитализировали. По данным СМИ, подросток получил сотрясение головного мозга легкой степени, ушибы и перелом лопатки.

