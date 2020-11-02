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В Нижнекамске подросток сорвался с эскалатора торгового центра — видео

14:05, 02.11.2020
В Нижнекамске подросток сорвался с эскалатора торгового центра — видео
Фото: кадр видео из соцсети

В Нижнекамске подросток сорвался с эскалатора торгового центра на четвертом этаже. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что подросток спускался на эскалаторе вместе с друзьями. Решив покататься, он перевесился через перила, однако упал с высоты четвертого этажа.

13-летнего мальчика экстренно госпитализировали. По данным НТР 24, подросток получил сотрясение головного мозга легкой степени, ушибы и перелом лопатки.

Отметим, что днем ранее в казанских пабликах пользователи обсуждали пранкера, который спрыгнул в одном из торговых центров города с третьего этажа на растянутую защитную сетку. Пользователи посетовали на то, что опасный трюк могут повторить подростки и неизвестно, чем это закончится.

Общество Татарстан
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