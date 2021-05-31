Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намерен открыть свой зал в Казани

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил о желании открыть собственный зал в Казани. Своими планами известный боец поделился в «Инстаграме».

В выходные Нурмагомедов побывал в Татарстане, где посетил Альметьевск. Также в Казани был организован бойцовский турнир EFС. Владельцем лиги является Хабиб Нурмагомедов.

«Поверьте мне, мы еще не раз вернемся в Татарстан с турнирами, а также я планирую открыть свой зал в Казани. До скорой встречи, друзья», — заявил боец.

Напомним, новым чемпионом UFC вместо Нурмагомедова стал Чарльз Оливейра.