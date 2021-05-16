Оливейра стал новым чемпионом UFC вместо Нурмагомедова, нокаутировав Чендлера

Чарльз Оливейра нокаутом победил Майкла Чендлера в главном бою вечера UFC 262 в Хьюстоне.

Все решилось в начале второго раунда. Чендлер пропустил мощный боковой удар в голову, после чего Оливейра сумел добить своего соперника. Судья поединка зафиксировал досрочную победу Чарльза нокаутом.

Благодаря этой победе Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком дивизионе. Ранее этим титулом владел российский боец Хабиб Нурмагомедов, в прошлом году объявивший о завершении карьеры.

В другом бою вечера Тони Фергюсон единогласным решением судей проиграл Бенеилу Дариушу,