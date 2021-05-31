Гидрометцентр РТ: в субботу ожидается потепление до 27 градусов
Гидрометцентр Татарстана представил обзор погоды на предстоящую неделю: в ближайшие дни на наши районы распространит влияние смещающийся с северо-запада антициклон, в пятницу и субботу в республике будет сухая погода.
Во вторник, 1 июня, в Татарстане местами пройдут небольшие дожди. Ночные температуры составят от +5 до +10 градусов, дневные — от +16 до +21.
2 и 3 июня осадки маловероятны. Ночью синоптики прогнозируют +4—9°С, днем от +17 до +22°С.
В пятницу и субботу в республике под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая погода. Температуры ночью составят от +6 до +12 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +18 до +23 градусов, в субботу до +22 — 27°.
Местами сохранится высокая пожарная опасность лесов из-за отсутствия эффективных осадков.
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь.
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