Гидрометцентр РТ: в субботу ожидается потепление до 27 градусов

Фото: Илья Репин (архив)

Гидрометцентр Татарстана представил обзор погоды на предстоящую неделю: в ближайшие дни на наши районы распространит влияние смещающийся с северо-запада антициклон, в пятницу и субботу в республике будет сухая погода.

Во вторник, 1 июня, в Татарстане местами пройдут небольшие дожди. Ночные температуры составят от +5 до +10 градусов, дневные — от +16 до +21.

фото: Максим Платонов

2 и 3 июня осадки маловероятны. Ночью синоптики прогнозируют +4—9°С, днем от +17 до +22°С.

В пятницу и субботу в республике под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая погода. Температуры ночью составят от +6 до +12 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +18 до +23 градусов, в субботу до +22 — 27°.

Местами сохранится высокая пожарная опасность лесов из-за отсутствия эффективных осадков.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь.



Алексей Нечаев