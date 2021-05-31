Возле казанской гимназии №175 не будут проводить мероприятия в День защиты детей

Фото: Маргарита Головатенко

Заместитель Минмолодежи РТ Алла Кондратьева рассказала, что мероприятия от ведомства не будут проводить возле казанской гимназии №175 в День защиты детей, так как школьники до сих пор переживают после трагедии.

Она отметила, что в этот день хочется показать светлые и добрые события. Кондратьева также заявила, что детям после трагедии активно оказывается психологическая помощь, сообщило ИА «Татар-информ».

После стрельбы в казанской гимназии №175, где погибли школьники и учителя, за психологической помощью к специалистам МЧС за неделю обратились более 300 раз. На горячую линию чрезвычайного ведомства с 11 по 18 мая поступило свыше 140 звонков.

Алексей Нечаев