В Казани мошенники предлагают оплатить родителям учеников гимназии №175 трансфер до лагеря

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани мошенники придумали новый способ обмана: они звонят родителям учеников гимназии №175, где утром 11 мая произошла стрельба, и предлагают им оплатить трансфер до лагеря на море.

«Как сообщают в Комитете по делам детей и молодежи, трансфером до мест отдыха учеников гимназии №175 обеспечат, родителям не нужно ни за что платить», — предупредили в мэрии Казани и призвали быть бдительными.



24 мая начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов сообщил, что проанализированы пожелания учеников гимназии и их родителей. 14 и 15 мая провели родительские собрания. Самым популярным направлением стал отдых на море, его выбрали 573 человека. Далее идет отдых в санаториях по путевке «Мать и дитя» и в лагерях Татарстана. Еще 84 человека отказались от предоставленной возможности.

Татьяна Демина