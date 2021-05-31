Радий Хабиров назвал кривые дорожные разметки в Башкирии преступлением: «Мозги же должны быть!»

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ раскритиковал работу подрядчика, нанесшего кривые дорожные разметки, сообщает «РИА Новости».



Хабиров продемонстрировал три фотографии дорог Иглинского района, на которых видно, что дорожная разметка нанесена неровно, а местами краска уже испортилась.

«У нас большая сеть дорожная, мозги же должны быть, краска, которая нанесена таким образом, — через день ее смоет. Разберитесь, пожалуйста. Я считаю это преступлением», — сказал глава республики.

Он заявил, что поднимает вопрос разметки в регионе уже во второй раз, и третьего раза не будет, поскольку в этом случае он примет кадровые решения.

Фото: realnoevremya.ru

Разметку наносит частная оренбургская компания «Вектор». В прошлом году осенью предприниматель открыл в республике завод по выпуску красок и холодного пластика для дорожной разметки и стал резидентом особой экономической зоны «Алга».

Также сегодня Хабиров поручил запретить продажу алкоголя во время проведения Сабантуя. Сабантуи пройдут в Башкирии с 4 июня по 10 июля.



Маргарита Головатенко