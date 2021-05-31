В Башкирии проведут «трезвые» Сабантуи

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил запретить продажу алкоголя во время проведения Сабантуя. Об этом передает «Интерфакс».

— Сабантуи, где вы их проводите, должны быть трезвыми... Поругивают нас, кто-то хихикает, кто-то злобно ухмыляется, но мы делаем очень правильное дело. Туда приходят люди с детьми, порадоваться, а не на пьяные лица смотреть, — сказал он на оперативном совещании.

Сабантуи пройдут в Башкирии с 4 июня по 10 июля.

В Татарстане в сельских населенных пунктах и районных центрах, в том числе в городах республиканского значения, праздник пройдет 12—13 июня. В Набережных Челнах Сабантуй пройдет 19 июня, в Казани — 26 июня.