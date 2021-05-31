«Краснодар» расстался с двумя экс-игроками «Рубина»

«Краснодар» объявил о расставании с двумя футболистами основного состава команды.

Краснодарский клуб расторг контракт с нападающим Евгением Марковым, который действовал еще один сезон (до 31 мая 2022 года). До перехода в «Краснодар» форвард выступал в казанском «Рубине». В составе казанцев он находился на правах аренды, забил 5 мячей и стал лучшим бомбардиром команды в сезоне-2019/20.

За «Краснодар» Марков успел сыграть 8 матчей, отметившись лишь 1 ассистом.

Фото: vk.com/fckrasnodar

Также «быки» сообщили об уходе вратаря Егора Бабурина, который возвращается в «Ростов» по истечении срока аренды. Голкипер, как и Марков, выступал за «Рубин», проведя 6 матчей в сезоне-2018/2019. За «Краснодар» вратарь сыграл лишь 2 игры, пропустив в них 3 гола.

Напомним, ранее «Рубин» продлил контракт с защитником Данилом Степановым и отправил в аренду в тульский «Арсенал».