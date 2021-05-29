Защитник «Рубина» Степанов на правах аренды перешел в «Арсенал»

Защитник «Рубина» Данил Степанов следующий сезон начнет в «Арсенале». Футболист перешел в тульский клуб на правах аренды, сообщает пресс-служба казанской команды.

«Арсенал» арендовал игрока сроком на один сезон. При этом перед переходом Степанов продлил контракт с «Рубином» до мая 2023 года.

Напомним, прошедший сезон защитник провел в аренде в волгоградском «Роторе», сыграв за клуб 22 матча и отметившись 1 ассистом.