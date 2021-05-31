Металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд рублей — правительство России

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российские металлургические компании должны вернуть бюджету 100 млрд рублей сверхдоходов. По его словам, металлурги в прошлом году «в разы» увеличили свои доходы благодаря повышению цен на внутреннем рынке.

— Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей, — сказал он в интервью РБК.

Фото: kremlin.ru

100 млрд, как уточнил Белоусов, компании должны вернуть в российский бюджет в виде налога.

На фоне заявления вице-премьера акции некоторых металлургических компаний упали на несколько процентов, следует из данных Московской биржи.

Недавно премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что металлургические компании лидируют в выводе дивидендов из РФ. Общий объем дивидендов за 2019 год, который российские компании вывели за рубеж, составил 4,3 трлн рублей.