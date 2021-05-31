Новости общества

06:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд рублей — правительство России

10:48, 31.05.2021 4
Металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд рублей — правительство России
Фото: pxhere.com

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российские металлургические компании должны вернуть бюджету 100 млрд рублей сверхдоходов. По его словам, металлурги в прошлом году «в разы» увеличили свои доходы благодаря повышению цен на внутреннем рынке.

    — Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей, — сказал он в интервью РБК.

    Фото: kremlin.ru

    100 млрд, как уточнил Белоусов, компании должны вернуть в российский бюджет в виде налога.

    На фоне заявления вице-премьера акции некоторых металлургических компаний упали на несколько процентов, следует из данных Московской биржи.

    Недавно премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что металлургические компании лидируют в выводе дивидендов из РФ. Общий объем дивидендов за 2019 год, который российские компании вывели за рубеж, составил 4,3 трлн рублей.

    ОбществоВластьПромышленностьЭкономикаБюджет
    комментарии 4

    комментарии

    • Анонимно 31 май
      Белоусов красавец!!! Так держать!!!
      Ответить
    • Анонимно 31 май
      4.3 трололо вывели, а вернуть какое-то 100лярдов?? Сказочная страна))
      Ответить
      Анонимно 31 май
      А самое главное, что эти 100 млрд будут возвращены за счет производителей , которые на внутреннем рынке покупают продукцию металлургических компаний, а не из сверхдоходов металлургов. У нашего правительства только и хватает ума . чтобы со своих же и отжать
      Ответить
    • Анонимно 31 май
      СЕЙЧАС С РАБОЧИХ ДЕРНУТ
      Ответить
    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Новости партнеров

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем