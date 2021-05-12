Российские компании вывели за рубеж в 2019 году 4,3 трлн рублей дивидендов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объемы дивидендов за 2019 год, которые российские компании вывели за рубеж, составили 4,3 трлн рублей.

«Объемы дивидендов за 2019 год — это пассивные доходы, дивиденды, проценты и роялти, которые вывели за рубеж российские компании, составили 4,3 трлн рублей в целом», — сказал он.

Лидируют в выводе дивидендов из РФ компании из топливно-энергетического комплекса и металлургии, а также банки, пишет ТАСС.

Недавно президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов:

— Дивиденды. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает, — отметил президент.

Алексей Нечаев