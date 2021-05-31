В ночном пожаре в татарстанском селе погибла женщина, пострадали мужчина и подросток

Фото: МЧС РТ

В Татарстане один человек погиб и два человека пострадали в ночном пожаре в Муслюмовском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожар произошел в селе Салауз-Мухан, там загорелся частный жилой дом. Пожарные ликвидировали отрытое горение.

Фото: МЧС РТ

Во время разбора конструкций пожарные обнаружили тело 59-летней женщины. Также пострадал 60-летний мужчина, он получил ожоги 1-2 степени (10-12%) и 15-летний подросток, у него ожоги дыхательных путей. Оба они госпитализированы в БСМП Набережные Челны.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В выходные в одном из домов Авиастроительного района Казани произошел пожар.



Ольга Плешкова