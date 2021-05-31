В ночном пожаре в татарстанском селе погибла женщина, пострадали мужчина и подросток
В Татарстане один человек погиб и два человека пострадали в ночном пожаре в Муслюмовском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Пожар произошел в селе Салауз-Мухан, там загорелся частный жилой дом. Пожарные ликвидировали отрытое горение.
Во время разбора конструкций пожарные обнаружили тело 59-летней женщины. Также пострадал 60-летний мужчина, он получил ожоги 1-2 степени (10-12%) и 15-летний подросток, у него ожоги дыхательных путей. Оба они госпитализированы в БСМП Набережные Челны.
Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В выходные в одном из домов Авиастроительного района Казани произошел пожар.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым