В одном из домов Авиастроительного района Казани произошел пожар

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня утром в одном из домов в Авиастроительном районе Казани произошел пожар. Сообщение на номер вызова пожарной охраны 101 пришло в 6.41. Горела квартира на втором этаже в доме 252 по улице Шатурской.



— В 7.00 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь — 5 кв. м. Горение происходило на кухне. Людей в квартире нет, — сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщается, что пострадавших нет, 10 человек эвакуировались самостоятельно. Причина пожара устанавливается.

Сегодня ночью возгорание произошло и в отеле NEO Kazan Palace by Tasigo по улице Калинина, 3. До прибытия пожарных эвакуировались 138 человек, пострадавших не было. Происходило частичное горение обшивки бойлера в подвальном помещении четырехэтажного кирпичного здания. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. В 3.15 было ликвидировано открытое горение. Причина пожара устанавливается.