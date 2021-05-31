Ночью в Казани загорелись торговые павильоны в Ново-Савиновском районе

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сегодня ночью в Казани загорелись торговые павильоны в Ново-Савиновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Вызов поступил в 00.24 по адресу Лаврентьева,10. По прибытии установлено, что горели торговые павильоны (металлические контейнеры) на площади 36 кв. м.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожар потушили в 00.55. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

В выходные в одном из домов Авиастроительного района Казани произошел пожар.

Ольга Плешкова