«Почта России» планирует установить постаматы вместо почтовых ящиков в подъездах

«Почта России» планирует устанавливать в многоквартирных домах постаматы место почтовых ящиков. Об этом рассказал гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

Мини-постаматы в многоквартирных домах могут выполнять функции и почтового ящика, и постамата. В этот современный «почтовый ящик» смогут приходить посылки.

Пилотировать это решение могут начать уже в этом году. Однако идея требует доработки, например, продумать, как к постамату подходить соседям из другого подъезда. Если же устанавливать устройство на улице, то необходимо соблюсти условия хранения посылок, пишет РБК.

На прошлой неделе статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что «Почта России» будет доставлять российское вино в рамках его дистанционной продажи.

Ольга Плешкова