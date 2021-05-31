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«Почта России» планирует установить постаматы вместо почтовых ящиков в подъездах

08:34, 31.05.2021 2
«Почта России» планирует установить постаматы вместо почтовых ящиков в подъездах
Фото: realnoevremya.ru

«Почта России» планирует устанавливать в многоквартирных домах постаматы место почтовых ящиков. Об этом рассказал гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

Мини-постаматы в многоквартирных домах могут выполнять функции и почтового ящика, и постамата. В этот современный «почтовый ящик» смогут приходить посылки.

Пилотировать это решение могут начать уже в этом году. Однако идея требует доработки, например, продумать, как к постамату подходить соседям из другого подъезда. Если же устанавливать устройство на улице, то необходимо соблюсти условия хранения посылок, пишет РБК.

На прошлой неделе статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что «Почта России» будет доставлять российское вино в рамках его дистанционной продажи.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 май
    Я категорически против продажи алкоголя и курева почтой. Ринатъ Гараевъ.
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  • Анонимно 31 май
    Раз уж появились статс-секретари и инициалы с окончанием на "ъ", самое время давать дворянские титулы и крепостных душ по 50-т штук, для начала). АнонимЪ.
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