Количество смертей от COVID-19 в Татарстане достигло 500

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: двое мужчин 1952 и 1957 годов рождения, две женщины 1956 и 1960 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



Таким образом, число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в республике достигло 500.

За минувшие сутки в республике выявили 31 новый случай COVID-19. Всего на 30 мая в республике зарегистрировано 21 454 случая заражения коронавирусом.

