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Количество смертей от COVID-19 в Татарстане достигло 500

18:13, 30.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Количество смертей от COVID-19 в Татарстане достигло 500
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: двое мужчин 1952 и 1957 годов рождения, две женщины 1956 и 1960 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Таким образом, число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в республике достигло 500.

За минувшие сутки в республике выявили 31 новый случай COVID-19. Всего на 30 мая в республике зарегистрировано 21 454 случая заражения коронавирусом.

ОбществоМедицина Татарстан
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