В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего на 30 мая в республике зарегистрировано 21 454 случая заражения коронавирусом. Всего в Татарстане переболели 18 446 человек, 18 — выздоровели за минувшие сутки.
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