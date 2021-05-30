В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.



Всего на 30 мая в республике зарегистрировано 21 454 случая заражения коронавирусом. Всего в Татарстане переболели 18 446 человек, 18 — выздоровели за минувшие сутки.

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Алексей Нечаев