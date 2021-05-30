«Белавиа» отказалась выполнять полеты в Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» пока не планирует летать в Крым. Об этом заявил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец.

«Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть», — сказал он в эфире программы «Соловьев LIVE».



Фото: realnoevremya.ru

Европейские страны на этой неделе призвали перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией после воскресного инцидента с посадкой самолета Ryanair, следующего по маршруту Афины — Вильнюс. Российские авиакомпании также выполнили уже около десяти рейсов в облет республики.



В четверг премьер-министр республики Роман Головченко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным предложил восстановить полноценное авиасообщение между странами и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления по России.

Вчера во время неформальной встречи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новых рейсах «Белавиа» в РФ.



Татьяна Леухина