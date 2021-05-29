СМИ: российские авиакомпании начали совершать рейсы в обход Белоруссии

Российские авиакомпании выполнили уже около десяти рейсов в облет Белоруссии. Об этом сообщает Forbes.

Речь идет о рейсах, совершенных 27 мая. Собеседник издания не стал уточнять, связано ли это с политическими мотивами. Облет республики может быть связан и с техническими причинами.

Эту информацию подтвердил также источник в одной из крупнейших авиакомпаний. Официальных комментариев от Росавиации и крупнейших авиаперевозчиков пока нет.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе европейские страны призвали перевозчиков отказаться от полетов над республикой после инцидента с посадкой самолета Ryanair, следующего по маршруту Афины — Вильнюс, на котором летел оппозиционер, создатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

В четверг европейские авиакомпании сообщили об отмене нескольких рейсов из-за отсутствия разрешения на заход в воздушное пространство России. Это было связано с тем, что самолет прошел путь по альтернативному маршруту, минуя Белоруссию. Позже СМИ выяснили, что Россия в ближайшее время разрешит европейским авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии.

Татьяна Леухина