Telegram-канал «Пул Первого» раскрыл подробности переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко решили вопрос перечисления второго транша госкредита и договорились о новых рейсах «Белавиа» в РФ. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого», приближенный к администрации Лукашенко.

Вчера белорусский президент прибыл в Сочи для переговоров с Путиным. Их встреча продлилась 5 часов 15 минут. Сегодня лидеры двух стран провели неформальную встречу.

Фото: kremlin.ru

Как сообщает telegram-канал, стороны окончательно решили вопрос о перечислении второго транша государственного кредита и договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.

Европейские страны призвали перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией после воскресного инцидента с посадкой самолета Ryanair, следующего по маршруту Афины — Вильнюс. Сегодня стало известно, что российские авиакомпании выполнили уже около десяти рейсов в облет Белоруссии.



В четверг премьер-министр республики Роман Головченко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным предложил РФ восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления по стране.

В сентябре прошлого года, во время протестов в Белоруссии, президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко объявил, что Россия предоставит республике государственный кредит в размере $1,5 млрд. Позже министр финансов Антон Силуанов объяснял, что предоставление такого кредита Белоруссии может поддержать российскую экономику.



Встреча лидеров двух стран прошла в конце февраля текущего года. Тогда СМИ писали, что Лукашенко попросит Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 млрд. Сам президент республики опровергал эту информацию.



Татьяна Леухина