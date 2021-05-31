К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в России построят главный музей Вооруженных сил
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне планируют построить главный музей Вооруженных сил России. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Музейный комплекс планируют построить к 80-летию Победы. И — что важно — все, что уже сделано, тоже сохранится», — сказал диктор программы «Москва. Кремль. Путин».
В мае Министерство обороны РФ объявило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил РФ.
«Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено», — говорится в сообщении министерства в Twitter.ОбществоВласть
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