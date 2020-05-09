Минобороны завершило строительство главного храма Вооруженных Сил
Министерство обороны РФ объявило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил РФ.
«Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено», — говорится в сообщении министерства в Twitter.
Строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации завершено#МинобороныРоссии #АрмияРоссии #ГлавныйХрамВСРФ #ДорогаПамяти #ДеньПобеды #9Мая #ВоенныеСтроители pic.twitter.com/LxVJQm0zSk— Минобороны России (@mod_russia) May 9, 2020
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