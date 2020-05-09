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Минобороны завершило строительство главного храма Вооруженных Сил

15:58, 09.05.2020
Минобороны завершило строительство главного храма Вооруженных Сил
Фото: скриншот

Министерство обороны РФ объявило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил РФ.

«Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Храм Воскресения Христова в подмосковном парке «Патриот» возвели к 75-летию Победы.

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