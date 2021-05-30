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Новый авиарейс запускается из Казани в Минск

10:50, 30.05.2021
Новый авиарейс запускается из Казани в Минск
Фото: Максим Платонов

Авиакомпании Nordwind Airlines запускает с 4 июня новый еженедельный рейс Казань — Минск, улететь можно в обе стороны.

Из столицы Татарстана вылететь в Минск будет возможно по пятницам в 23.35. Самолет прибывает в 02.05.

фото: Максим Платонов

Самолет из Минска будет вылетать по субботам в 03.05 и приземляться в Казани в 05.25.

С 18 июня открываются авиарейсы из Казани на Кипр в аэропорт Ларнаки. Вылеты из столицы Татарстана будут осуществляться каждую пятницу в 04.00, с Кипра — по четвергам в 22.30.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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