С 18 июня открываются авиарейсы из Казани на Кипр

С 18 июня открываются авиарейсы из Казани на Кипр в аэропорт Ларнаки. Вылеты из столицы Татарстана будут осуществляться каждую пятницу в 04.00, с Кипра — по четвергам в 22.30.

Улететь в Ларнаку россияне со следующего месяца также смогут из:



Краснодара (с 16 июня по по средам из аэропорта Пашковский в 16.50, обратный вылет по пятницам в 12.05)

Самары (с 17 июня по четвергам из аэропорта Курумоч в 16.35, обратный рейс в 10.10);

Екатеринбурга (с 17 июня по четвергам из аэропорта Кольцово в 05.05, обратный рейс по средам в 20.45).

На сегодняшний день полеты на Кипр уже осуществляются из Москвы (в Ларнаку и в Пафос) и Новосибирска (в Ларнаку), сообщили в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пассажиры, вылетающие на Кипр, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Тест не требуется для детей младше 12 лет, граждан Кипра и для получивших две дозы вакцины, при предъявлении сертификата на английском языке.

В начале мая стало известно, что в середине июня полеты в Ларнаку из Казани, Екатеринбурга и Перми запустит «Победа».



Татьяна Демина