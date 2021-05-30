Следком опроверг смерть пострадавшего при задержании в Новосибирской области

Смерть мужчины, который оказал сопротивление при задержании и получил выстрел в голову от сотрудника ДПС в Новосибирской области опроверг Следственный комитет. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что этот человек умер. Напомним, в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС — он выстрелил в 19-летнего юношу. По данным следствия, подозреваемый препроводил в служебное авто человека для установления личности. Потерпевший хотел помочь задерживаемому, после чего сотрудник ДПС нанес ему несколько ударов. Затем он достал свой пистолет, приведя его в боевое положение. Полицейский направлял оружие в сторону потерпевшего и случайно произвел выстрел.