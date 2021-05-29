В Новосибирской области сотрудник ДПС случайно выстрелил человеку в голову

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В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС — он выстрелил в 19-летнего юношу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, подозреваемый препроводил в служебное авто человека для установления личности. Потерпевший хотел помочь задерживаемому, после сотрудник ДПС нанес ему несколько ударов. Затем он достал свой пистолет, приведя его в боевое положение. Полицейский направлял оружие в сторону потерпевшего и случайно произвел выстрел.

Дело завели по ч. 1 ст. 118, пп. а, б ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего.

Алексей Нечаев