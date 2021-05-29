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В Новосибирской области сотрудник ДПС случайно выстрелил человеку в голову

11:38, 29.05.2021 7
В Новосибирской области сотрудник ДПС случайно выстрелил человеку в голову
Фото: скриншот

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС — он выстрелил в 19-летнего юношу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, подозреваемый препроводил в служебное авто человека для установления личности. Потерпевший хотел помочь задерживаемому, после сотрудник ДПС нанес ему несколько ударов. Затем он достал свой пистолет, приведя его в боевое положение. Полицейский направлял оружие в сторону потерпевшего и случайно произвел выстрел.

Дело завели по ч. 1 ст. 118, пп. а, б ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 29 май
    И это вы называете случайно? ???? Случайно остановил, случайно нанёс удары, случайно достал пистолет, случайно взвёл, случайно выстрелил.
    Этот дэпс просто больной ублюдок, и он специально убил молодого парня.
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  • Анонимно 29 май
    Если бы не направлял ствол на человека,не попал бы,даже случайно!Подобное чп было в Мурманске в 2014 году.Тогда тоже во время захвата автомобиля,пистолет"случайно"выстрелил в спину таксисту,который просто подвозил компанию вызвавших его людей,подозреваемых в торговле наркотиками,и тоже насмерть.
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  • Анонимно 29 май
    Америка уже здесь ,
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  • Анонимно 29 май
    Видос произошедшего сначала посмотрите, а потом уже комментируйте. В вашей Америке там бы их всех еще на подлете погасили, включая снимавшего ролик. Это у нас с такими все цацкаются.
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    Анонимно 29 май
    сслыку дай,раз уж теме.
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    Анонимно 29 май
    в ватсапе уже есть. скоро увидите
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  • Анонимно 29 май
    Удивляться не приходится, слишком много воли дали полиции и ДПС. Человеческая жизнь в нашей стране вообще перестала цениться, власть только на словах проявляет "непомерную заботу" о нашем здоровье, а на самом деле ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО старается сократить население России, и все антиковидные мероприятия служат этому явным примером. Всё, что было сделано за время "борьбы с пандемией" - домашний арест, отсутствие движения и свежего воздуха, мини-газовые камеры на носах и пр., всё это было направлено на подрыв иммунитета и ухудшение здоровья населения.
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