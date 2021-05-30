СМИ: мужчина, раненый в голову сотрудником ДПС, умер в больнице

Фото: Максим Платонов

Умер мужчина, который получил выстрел в голову от сотрудника ДПС в Новосибирской области. Он оказывал сопротивление. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Он умер в больнице», — сообщил источник.

Напомним, в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС — он выстрелил в 19-летнего юношу. По данным следствия, подозреваемый препроводил в служебное авто человека для установления личности. Потерпевший хотел помочь задерживаемому, после чего сотрудник ДПС нанес ему несколько ударов. Затем он достал свой пистолет, приведя его в боевое положение. Полицейский направил оружие в сторону потерпевшего и случайно произвел выстрел.



Алексей Нечаев