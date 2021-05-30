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Всемирный банк позитивно оценил уровень цифровизации строительной отрасли в России

04:37, 30.05.2021
Всемирный банк позитивно оценил уровень цифровизации строительной отрасли в России
Фото: pixabay.com

В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщили, что Всемирный банк в своем последнем докладе позитивно оценил уровень цифровизации строительной отрасли в России.

«Москва на сегодняшний день является флагманом среди городов нашей страны по снижению административных барьеров в строительстве и цифровизации отрасли», — цитирует слова Бочкарева «РИА Новости».

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов считает, что процесс цифровизации будет сложнее и дольше идти в отраслях экономики, связанных с сельским хозяйством и природой, так как там нужен индивидуальный подход.

Алексей Нечаев
ОбществоТехнологииВластьНедвижимость
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